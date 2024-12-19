Пленный Гутник: военных ВСУ заперли в лагере НАТО в Чехии из-за опасений побегов

Лагерь Североатлантического альянса в Чехии, где проходили обучение саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ), находился под оцеплением из-за опасений побегов. Об этом РИА Новости сообщил мобилизованный в Харькове пленный солдат Роман Гутник, который также находился в лагере НАТО.

По его словам, военнослужащих не выпускали в город, увольнительных не было. «Сказали, что много людей уходят и убегают. Там военная их [чешская] полиция постоянно контролировала периметр, и с ними была украинская полиция», — поведал он.

Гутник рассказал, что в лагере были плохие условия для проживания. Одних украинцев селили в деревянные срубы, а других — в палатки. «Вообще приехали, я думаю, больше 300 человек. Там была пехота, химические войска и саперы, а еще были пограничники... Кормили там не очень. Два рогалика там дадут и чай такой кислый, то ли из шиповника, то ли из чего-то еще», — добавил он.

Ранее российский офицер группировки войск «Север» с позывным Ладья рассказал о том, что ВСУ перебрасывают инструкторов НАТО на передовую в Курской области. По его словам, соответствующую информацию озвучил на допросе пленный британский наемник.