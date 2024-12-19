Украинский пленный рассказал о расстреле мирных жителей солдатами ВСУ

ТАСС: пленный боец ВСУ сообщил о расстреле двух мирных жителей в Курской области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли двух мирных жителей в Курской области. Об этом рассказал пленный украинский боец Максим Марченко, видео его допроса опубликовал ТАСС.

По его словам, командир взвода приказал солдатам убивать всех, кто разговаривает на русском языке. Марченко отметил, что ему известно о расстреле двух человек. «У нас хлопец убил старую жинку», — сообщил он.

Ранее взятый в плен солдат ВСУ Дмитрий Вербицкий заявил о приказе расстреливать мирных жителей Курской области. Он пояснил, что вместе с ним в Курскую область прибыло около 50 человек. После сбора их отправили в российский регион на двух автобусах. От командира им поступил приказ «особо не церемониться» с мирным населением.