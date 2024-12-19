В Абхазии объявлен план «Перехват» для поиска подозреваемого в стрельбе депутата

В Абхазии объявлен план «Перехват» для поиска депутата Харазии

В Абхазии объявлен план «Перехват» для поиска депутата Адгура Харазии, подозреваемого в стрельбе у парламента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Ведомство сообщает, что проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание Харазии, подозреваемого в стрельбе у парламента. Объявлен план «Перехват», усилены посты ГАИ по трассе Псоу — Ингур, также контролируются зоны государственной границы. В МВД добавили, что в оперативных мероприятиях задействованы сотрудники УВД по городу Сухум, ОВД Гулрыпшского района, а также силовые подразделения центрального аппарата ведомств.

Ранее стало известно, что причиной стрельбы в парламенте Абхазии послужил спор о запрете майнинга криптовалюты. Сообщалось, что Харазия начал стрелять во все стороны, попав в депутата Вахтанга Голандзию, а после этого в депутата Кана Кварчию.

