В ДНР заявили о провокации ВСУ перед прямой линией Путина

Пушилин: обстрел ДНР перед прямой линией Путина носит провокационный характер

Обстрел Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) в день прямой линии президента России Владимира Путина является провокацией Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские подразделения нанесли удар по территории рядом с центральной больницей Горловки. Для этого ВСУ применили кассетные боеприпасы.

«Сегодняшняя агрессия украинских боевиков в день прямой линии президента РФ носит провокационный характер. Поэтому вполне возможны новые атаки по мирному населению. (...) Уверен, что сегодняшняя атака не останется безнаказанной, наши парни продолжают теснить врага и отодвигать линию фронта», — добавил Пушилин.

Вечером 18 декабря стало известно о попытке ВСУ атаковать Брянскую область. Для этого украинские военные использовали беспилотники.