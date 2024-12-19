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12:10, 19 декабря 2024Бывший СССР

В ДНР заявили о провокации ВСУ перед прямой линией Путина

Пушилин: обстрел ДНР перед прямой линией Путина носит провокационный характер
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Обстрел Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) в день прямой линии президента России Владимира Путина является провокацией Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские подразделения нанесли удар по территории рядом с центральной больницей Горловки. Для этого ВСУ применили кассетные боеприпасы.

«Сегодняшняя агрессия украинских боевиков в день прямой линии президента РФ носит провокационный характер. Поэтому вполне возможны новые атаки по мирному населению. (...) Уверен, что сегодняшняя атака не останется безнаказанной, наши парни продолжают теснить врага и отодвигать линию фронта», — добавил Пушилин.

Вечером 18 декабря стало известно о попытке ВСУ атаковать Брянскую область. Для этого украинские военные использовали беспилотники.

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