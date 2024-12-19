В Госдуме предупредили о возможном изменении условий по семейной ипотеке

Депутат Аксаков: условия семейной ипотеки могут изменить при снижении инфляции

В случае снижения уровня инфляции в 2025 году условия семейной ипотеки в России могут быть скорректированы. О такой возможности заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает «Абзац».

По его словам, некоторые условия программы могут пересмотреть в пользу заемщиков. Это связано с тем, что при замедлении инфляции снизится и ключевая ставка, благодаря чему потребуется меньший объем средств из бюджета на реализацию семейной ипотеки.

«Тогда, может, даже удастся увеличить и величину квадратных метров, которая выделяется на отдельную семью и финансируется за счет этой программы», — отметил Аксаков.

Ранее Минфин заявил, что в России скорректируют правила оформления семейной ипотеки. Изменения коснутся механизма лимитов, который планируется исключить.