Правила оформления семейной ипотеки изменят

Минфин пообещал исключить из семейной ипотеки механизм лимитов

Правила оформления семейной ипотеки будут скорректированы. Изменения коснутся механизма лимитов, обещают в Министерстве финансов России.

Таким образом в Минфине отреагировали на поручение президента РФ Владимира Путина, которое он дал в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. «С учетом поручения президента РФ по итогам прямой линии, Минфин России подготовит изменения в правила "Семейной ипотеки", чтобы исключить из программы механизм лимитов», — говорится на сайте ведомства.

Там добавляют, что в декабре проблема с преждевременным исчерпанием лимитов уже решена в отдельных банках. Как уточняют в Минфине, все финорганизации сейчас оформляют кредиты в рамках общего объема средств по программе. Ни в одной из них выдача займов не приостановлена.

Ранее Путин назвал безобразием возникшую ситуацию с лимитами по семейной ипотеке. Как он объяснил, банки только выигрывают от данной льготной программы, а необходимость в отказе возникает лишь при отсутствии правительственных субсидий. Президент заверил, что программа семейной ипотеки под шесть процентов годовых продолжит работать в России.