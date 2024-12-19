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14:34, 19 декабря 2024Экономика

Путин счел безобразием ситуацию с семейной ипотекой

Президент Путин счел безобразием лимиты по семейной ипотеке
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин счел безобразием ситуацию с лимитами по семейной ипотеке, из-за которых многие россияне не могут взять кредит на льготных условиях. Об этом он рассказал в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это безобразие. Во-первых, потому что не должно быть никаких лимитов. Мы с правительством уже эту тему обсуждали. В конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства», — заявил глава государства.

По словам Путина, банки находятся выигрышном положении при семейной ипотеке — они получают шесть процентов от заемщиков и разницу между рыночной и льготной ставкой, которую компенсирует государство. «Здесь никаких лимитов со стороны государства быть не должно», — подчеркнул президент.

Если банки отказывают в семейной ипотеке, значит, правительство вовремя не направило субсидию финансовой организации, предположил Путин и пообещал проверить эту ситуацию.

Ранее президент заявил, что семейная ипотека под шесть процентов годовых в России сохранится. По словам главы государства, в России применяются множество инструментов, направленных на улучшение демографической ситуации. В том числе это льготная ипотека для пар с детьми, действие которой продолжится.

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