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14:09, 19 декабря 2024Экономика

Путин заявил о сохранении семейной ипотеки в России

Путин заявил о сохранении семейной ипотеки под 6 процентов в России
Александра Качан (Редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В России сохранится льготная программа семейной ипотеки под шесть процентов годовых. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы государства, в России применяются множество инструментов, направленных на улучшение демографической ситуации. В том числе это льготная ипотека для пар с детьми, действие которой продолжится.

«Наверное, будем еще говорить об ипотечных делах, будем говорить о строительстве. Но семейная ипотека сохраняется», — отметил Путин. Он добавил, что теперь при рождении третьего ребенка семья может получить 450 тысяч рублей для погашения взятой ипотеки.

Ранее сообщалось, что Минфин увеличил лимиты по семейной ипотеке с 6,25 триллиона рублей до 8,65 триллиона.

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