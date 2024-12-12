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14:03, 12 декабря 2024Экономика

Минфин увеличил лимиты по семейной ипотеке

Минфин увеличил лимиты по семейной ипотеке до 8,65 трлн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Минфин России утвердил новую редакцию решения о порядке предоставления субсидий банкам в рамках реализации семейной ипотеки. В том числе ведомство увеличило лимиты по кредитам, сообщает пресс-служба.

Прежде лимиты составляли 6,25 триллиона рублей, теперь — 8,65 триллиона. Мера принята с целью не допустить приостановления действия программы в связи с исчерпанием лимита кредитными организациями.

Решение также предусматривает внедрение более гибкого механизма, который даст банкам возможность использовать общую сумму лимита. Это позволит избежать ситуации, в которых лимиты заканчиваются у отдельных кредиторов, активно выдающих ипотеку. «Новый механизм обеспечит равномерность выборки лимита всеми кредиторами и позволит гражданам в любой момент обратиться в кредитную организацию за предоставлением льготной ипотеки», — заявили в Минфине.

Ранее Центробанк улучшил прогноз по росту ипотеки в 2024 году. В отчете регулятора отмечается, что прежде ожидалось более значительное охлаждение рынка в связи с ужесточением макропруденциальной и денежно-кредитной политики, а также условий госпрограмм.

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