ЦБ улучшил прогноз по росту рынка ипотеки в 2024 году

Центробанк (ЦБ) улучшил прогноз ожидаемого роста рынка ипотеки по итогам 2024 года. Об этом свидетельствует квартальный аналитический обзор банковского сектора регулятора.

Специалисты ЦБ считают, что темпы роста ипотечного кредитования в России сократятся более чем вдвое — с 34 процентов в 2023 году до 12-15 процентов в текущем. Прежде ЦБ прогнозировал более значительное снижение показателя.

«Ожидалось, что ужесточение макропруденциальной и денежно-кредитной политики, а также условий госпрограмм охладят рынок сильнее», — говорится в отчете. В третьем квартире рост ипотеки замедлился на фоне отмены массовой льготной программы, изменения условий семейной ипотеки и роста ставок, но менее существенно, чем предполагалось — с 6,3 процента до 2,4 процента.

Также в обзоре содержится прогноз на следующий год. Согласно ему, в 2025-м рост рынка ипотеки составит от 8 до 13 процентов.

Ранее сообщалось, что выдача ипотеки в России резко сократилась по итогам ноября. Показатель упал почти на 65 процентов относительно аналогичного периода 2023 года.