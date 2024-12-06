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14:37, 6 декабря 2024Экономика

ЦБ улучшил прогноз по росту рынка ипотеки

ЦБ улучшил прогноз по росту рынка ипотеки в 2024 году
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Центробанк (ЦБ) улучшил прогноз ожидаемого роста рынка ипотеки по итогам 2024 года. Об этом свидетельствует квартальный аналитический обзор банковского сектора регулятора.

Специалисты ЦБ считают, что темпы роста ипотечного кредитования в России сократятся более чем вдвое — с 34 процентов в 2023 году до 12-15 процентов в текущем. Прежде ЦБ прогнозировал более значительное снижение показателя.

«Ожидалось, что ужесточение макропруденциальной и денежно-кредитной политики, а также условий госпрограмм охладят рынок сильнее», — говорится в отчете. В третьем квартире рост ипотеки замедлился на фоне отмены массовой льготной программы, изменения условий семейной ипотеки и роста ставок, но менее существенно, чем предполагалось — с 6,3 процента до 2,4 процента.

Также в обзоре содержится прогноз на следующий год. Согласно ему, в 2025-м рост рынка ипотеки составит от 8 до 13 процентов.

Ранее сообщалось, что выдача ипотеки в России резко сократилась по итогам ноября. Показатель упал почти на 65 процентов относительно аналогичного периода 2023 года.

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