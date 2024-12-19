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12:14, 19 декабря 2024Мир

В ХАМАС заявили о приближении к достижению соглашения с Израилем

В ХАМАС допустили скорую договоренность с Израилем по освобождению заложников
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В ближайшее время может быть достигнуто соглашение с Израилем об освобождении заложников, но существует еще два спорных вопроса между сторонами. Об этом сообщают представители палестинского радикального движения ХАМАС, их слова передает газета «Аль-Ахбар».

«Одним из спорных вопросов является то, что израильская сторона требует список имен всех заложников, как живых, так и павших (...) Однако невозможно добраться до всех похищенных, чтобы узнать и проверить состояние всех, пока огонь не прекратиться хотя бы на неделю», — отметил представитель движения.

Еще одним спорным вопросом является требование Тель-Авива освободить похищенных солдат на первом этапе соглашения, но ХАМАС отказывается пойти на такой шаг. Однако представители движения заявили, что если Израиль «покажет всю серьезность» в отношении достижения соглашения, то «существует возможность урегулировать» эти два спорных момента и прийти «хотя бы к первому этапу сделки».

17 декабря глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что руководство Израиля и ХАМАС в состоянии преодолеть разногласия и заключить соглашение о перемирии в секторе Газа. По его словам, стороны близки к преодолению разногласий и заключению соглашения.

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