В США заявили о возможности заключения соглашения между Израилем и ХАМАС

Госдеп: Израиль и ХАМАС близки к преодолению разногласий и заключению соглашения

Руководство Израиля и радикальное палестинское движение ХАМАС в состоянии преодолеть разногласия и заключить соглашение о перемирии в секторе Газа, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, стороны близки к преодолению разногласий и заключению соглашения. «Мы можем преодолеть разногласия между двумя сторонами, но это не значит, что мы это сделаем», — оценил он возможность достижения договоренностей.

Миллер прокомментировал информацию о том, что ХАМАС якобы согласилось со всеми выдвинутыми требованиями. По его словам, «это не так».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что в ХАМАС согласились с тем, чтобы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) временно осталась в секторе Газа по завершении конфликта.

