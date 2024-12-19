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00:19, 19 декабря 2024Мир

В КНДР назвали виновных в затягивании конфликта на Украине

МИД КНДР: конфликт на Украине затягивается из-за действий США и Запада
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

В затягивании конфликта на Украине виновны США и страны Запада, которые продолжают цепляться за «гегемонистскую военную линию». С таким заявлением выступили в МИД КНДР, передает ТАСС.

Как сообщил представитель ведомства, США и их союзники придерживаются деструктивной, гегемонистской и авантюристской военной линии, в том числе в рамках украинского конфликта.

«Необходимо задуматься над тем, кому принесет выгоду, а кому — вред "дипломатическое наследие" нынешней администрации США, которая недостойно уйдет из истории, сложив с себя полномочия», — указано в заявлении МИД.

Ранее сообщалось, что США намерены ввести меры против сотрудничества России и Северной Кореи. «Мы продолжим предпринимать надлежащие меры, отвечающие на нашу обеспокоенность из-за данного беспрецедентного сотрудничества», — сказал официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

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