В КНДР назвали виновных в затягивании конфликта на Украине

В затягивании конфликта на Украине виновны США и страны Запада, которые продолжают цепляться за «гегемонистскую военную линию». С таким заявлением выступили в МИД КНДР, передает ТАСС.
Как сообщил представитель ведомства, США и их союзники придерживаются деструктивной, гегемонистской и авантюристской военной линии, в том числе в рамках украинского конфликта.
«Необходимо задуматься над тем, кому принесет выгоду, а кому — вред "дипломатическое наследие" нынешней администрации США, которая недостойно уйдет из истории, сложив с себя полномочия», — указано в заявлении МИД.
Ранее сообщалось, что США намерены ввести меры против сотрудничества России и Северной Кореи. «Мы продолжим предпринимать надлежащие меры, отвечающие на нашу обеспокоенность из-за данного беспрецедентного сотрудничества», — сказал официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.