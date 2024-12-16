Госдеп: США введут новые меры против сотрудничества России и Северной Кореи

США намерены вводить новые меры, направленные против сотрудничества России и Северной Кореи. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, сообщает РИА Новости.

«Мы продолжим предпринимать надлежащие меры, отвечающие на нашу обеспокоенность из-за данного беспрецедентного сотрудничества», — сказал он.

5 декабря Министерство иностранных дел РФ подтвердило, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу 4 декабря. В ведомстве подчеркнули, что документ также способствует построению справедливого многополярного мира. Согласно договору, стороны обязались не заключать каких-либо соглашений против суверенитета и безопасности друг друга.