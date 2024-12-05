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12:52, 5 декабря 2024Мир

Россия и Северная Корея обязались не заключать соглашения друг против друга

Россия и КНДР обязались не заключать соглашения против суверенитета друг друга
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Смирнов / POOL / ТАСС

Согласно договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, Россия и КНДР обязались не заключать каких-либо соглашений против суверенитета и безопасности друг друга. Об этом сообщается в тексте документа, опубликованного на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Статья 5 (...) Каждая из сторон обязуется не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем», — отмечается в тексте соглашения.

Кроме того, Россия и Северная Корея обязались не участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть восприняты как нарушение суверенитета друг друга.

Ранее Министерство иностранных дел РФ подтвердило, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу 4 декабря. В ведомстве подчеркнули, что документ также способствует построению справедливого многополярного мира.

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