Россия и Северная Корея обязались не заключать соглашения друг против друга

Россия и КНДР обязались не заключать соглашения против суверенитета друг друга

Согласно договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, Россия и КНДР обязались не заключать каких-либо соглашений против суверенитета и безопасности друг друга. Об этом сообщается в тексте документа, опубликованного на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Статья 5 (...) Каждая из сторон обязуется не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем», — отмечается в тексте соглашения.

Кроме того, Россия и Северная Корея обязались не участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть восприняты как нарушение суверенитета друг друга.

Ранее Министерство иностранных дел РФ подтвердило, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу 4 декабря. В ведомстве подчеркнули, что документ также способствует построению справедливого многополярного мира.