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03:36, 19 декабря 2024Бывший СССР

В Красногоровке рассказали о расстрелах мирных жителей украинскими военными

«Известия»: ВСУ в Красногоровке в ДНР расстреливали пожилых женщин
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Житель освобожденной Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР) сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали мирное население. Он рассказал о зверствах ВСУ «Известиям».

«В пятом доме там должны быть женщины пожилые, их ВСУ расстреляли. Они то ли в подвале, то ли в квартире ночевали… Одних боевики расстреляли, других порезали», — высказался он.

Собеседник газеты также поведал, что один раз пытался вместе с супругой потушить пожар в подъезде, когда в них начали стрелять украинские солдаты. Он добавил, что подобные случаи происходили часто, и рассказал, что другого мирного жителя из ранили в обе ноги при попытке выйти на улицу.

Ранее житель освобожденного города Украинск в ДНР заявил, что в течение десяти дней укрывал российского штурмовика от украинских военных. Некоторое время мирные жители прятали российского бойца в подвале, а затем в квартире.

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