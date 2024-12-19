«Известия»: ВСУ в Красногоровке в ДНР расстреливали пожилых женщин

Житель освобожденной Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР) сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали мирное население. Он рассказал о зверствах ВСУ «Известиям».

«В пятом доме там должны быть женщины пожилые, их ВСУ расстреляли. Они то ли в подвале, то ли в квартире ночевали… Одних боевики расстреляли, других порезали», — высказался он.

Собеседник газеты также поведал, что один раз пытался вместе с супругой потушить пожар в подъезде, когда в них начали стрелять украинские солдаты. Он добавил, что подобные случаи происходили часто, и рассказал, что другого мирного жителя из ранили в обе ноги при попытке выйти на улицу.

Ранее житель освобожденного города Украинск в ДНР заявил, что в течение десяти дней укрывал российского штурмовика от украинских военных. Некоторое время мирные жители прятали российского бойца в подвале, а затем в квартире.