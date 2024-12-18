Житель Украинска десять дней прятал российского штурмовика от ВСУ

Житель освобожденного города Украинск в Донецкой народной республике (ДНР) рассказал, что в течение десяти дней укрывал российского штурмовика от украинских военных. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, мирные жители жили в подвале, когда к ним зашли первые российские штурмовики. Некоторое время они прятали одного российского военного в подвале, а затем в квартире. Когда украинские войска выбили с района, они повели бойца Вооруженных сил (ВС) РФ к другим российским военным.

«Взял автомат в подъезде, взял бронежилет, вот он вышел, возле этой машины проходил, и здесь его снял украинский снайпер», — уточнил местный житель.

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