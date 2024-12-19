В Подмосковье произошли две массовые аварии с участием 12 машин

В Московской области 12 машин столкнулись в двух массовых ДТП

Госавтоинспекция (ГАИ) проводит проверку по факту двух массовых ДПТ с участием 12 машин в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Московской области в Telegram-канале.

Первая авария произошла 18 декабря в 18:35 по местному времени на 22-м километре трассы М9 «Балтия». В результате ДТП столкнулись пять автомобилей, один человек был госпитализирован. Через два часа на 27-м километре той же трассы столкнулись еще семь автомобилей, никто не пострадал.

«Сотрудниками ГАИ проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — указано в сообщении.

Ранее в Подмосковье водитель без штанов устроил ДТП, инцидент попал на видео. Россиянин проехал на красный сигнал светофора и протаранил автомобиль Renault Logan, после чего попытался скрыться с места происшествия.