В Раде назвали одно негативное последствие безграничной власти Зеленского

Дубинский: безграничная власть Зеленского нарушила его восприятие реальности

Безграничная власть президента Украины Владимира Зеленского нарушила его восприятие реальности. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, недопонимания Зеленского с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом являются показателем «потери связи с реальностью». «Он до сих пор продолжает считать, что своей благосклонностью может поднять или опустить любого мирового политика», — написал парламентарий.

Дубинский добавил, что Зеленский ставит целью сбить накал вокруг темы конфликта на Украине. Аргументирует он это необходимостью отвлечь от темы остановки войны.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана никто не уполномочивал на переговоры между Россией и Украиной. Так он ответил на вопрос о том, разговаривал ли он с главой венгерского кабмина о рождественском перемирии.