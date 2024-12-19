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17:25, 19 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский объяснил отказ от предложения Орбана о рождественском перемирии

Зеленский: никто не уполномочивал Орбана на переговоры между Россией и Украиной
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
Виктор Орбан и Владимир Зеленский

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана никто не уполномочивал на переговоры между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе, которая транслировалась на YouTube.

«У премьер-министра Венгрии, при всем уважении к гражданам Венгрии, нет никакого мандата на переговоры», — заявил Зеленский. Президент Украины считает, что у Орбана очень теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Так Зеленский ответил на вопрос о том, говорил ли он с Виктором Орбаном о рождественском перемирим.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа. «Мы не будем заниматься продлением транзита российского газа. Мы не будем давать возможности зарабатывать», — заявил президент.

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