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10:40, 19 декабря 2024Бывший СССР

В Раде рассказали о принудительной мобилизации в ВСУ работников с бронью

Депутат Рады Федиенко рассказал о мобилизации в ВСУ работников с бронью
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Dan Bashakov / AP

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) принудительно мобилизуют в Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеющих бронь работников. Об этом заявил член комитета по обороне Верховной Рады Украины Александр Федиенко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

«Получаю много обращений как граждан, так и организаций по поводу незаконных действий ТЦК», — рассказал депутат.

Федиенко сообщил о случаях принудительной мобилизации в ВСУ работников предприятий, признанных критически важными для страны. Депутат привел несколько примеров, когда сотрудники ТЦК не признавали бумажные версии документов о бронировании и выписывали штрафы за нарушение правил воинского учета. Политик направил обращения по факту инцидентов начальнику Генерального штаба ВСУ Анатолию Баргилевичу.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский предрек ухудшение ситуации из-за мобилизации. По его словам, кадры насильственной мобилизации демотивируют не только потенциальных призывников, но и действующих бойцов ВСУ.

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