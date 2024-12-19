В Раде рассказали о принудительной мобилизации в ВСУ работников с бронью

Депутат Рады Федиенко рассказал о мобилизации в ВСУ работников с бронью

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) принудительно мобилизуют в Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеющих бронь работников. Об этом заявил член комитета по обороне Верховной Рады Украины Александр Федиенко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

«Получаю много обращений как граждан, так и организаций по поводу незаконных действий ТЦК», — рассказал депутат.

Федиенко сообщил о случаях принудительной мобилизации в ВСУ работников предприятий, признанных критически важными для страны. Депутат привел несколько примеров, когда сотрудники ТЦК не признавали бумажные версии документов о бронировании и выписывали штрафы за нарушение правил воинского учета. Политик направил обращения по факту инцидентов начальнику Генерального штаба ВСУ Анатолию Баргилевичу.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский предрек ухудшение ситуации из-за мобилизации. По его словам, кадры насильственной мобилизации демотивируют не только потенциальных призывников, но и действующих бойцов ВСУ.