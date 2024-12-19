В России осудили на 20 лет уроженца Украины за госизмену

В Белгородской области осудили на 20 лет уроженца Украины за госизмену

В Белгородской области осудили на 20 лет местного жителя за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установил суд, 19 декабря 2023 года 26-летний житель Прохоровского района позвонил в дежурную службу СБУ и предложил им свою помощь. Дальнейшее общение он вел с сотрудниками ФСБ, под видом представителя украинской спецслужбы. Мужчина сообщил, что хочет уничтожать технику и личный состав Российской армии. Он по собственной инициативе передал информацию местоположении военнослужащих и комплексов ПВО в Белгороде. Также хотел лично уничтожить комплекс «Панцирь» и попросил для этих целей передать ему гранатомет.

Силовики изготовили муляж взрывного устройства и поместили его в тайник. Преступник был задержан, когда забирал устройство из схрона.

Суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российского студента отправили в тюрьму за госизмену и диверсии по указаниям с Украины.