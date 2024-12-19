В России осудили организованную группу грабителей супермаркетов

В Москве осудили организованную группу грабителей супермаркетов

В Москве осудили организованную группу грабителей супермаркетов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как установил суд, осужденные организовали группу для краж из магазинов. Они придумали маскировку: женщины брали в супермаркет детские коляски, в которые и складывали все похищенные товары. Расчет был сделан на то, что женщина с ребенком не вызывает подозрений. Также мужчины устраивались на работу охранниками в эти магазины и обеспечивали сообщницам спокойный выход. Общий ущерб, нанесенный четырем супермаркетам, составил более 800 тысяч рублей.

Суд приговорил семерых виновных к колонии общего режима на сроки от 3,5 до 4,6 года.

Ранее сообщалось, что в России полицейские задержали подозреваемого в организации передвижной сим-фермы.