Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:52, 19 декабря 2024Силовые структуры

В России осудили организованную группу грабителей супермаркетов

В Москве осудили организованную группу грабителей супермаркетов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Москве осудили организованную группу грабителей супермаркетов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как установил суд, осужденные организовали группу для краж из магазинов. Они придумали маскировку: женщины брали в супермаркет детские коляски, в которые и складывали все похищенные товары. Расчет был сделан на то, что женщина с ребенком не вызывает подозрений. Также мужчины устраивались на работу охранниками в эти магазины и обеспечивали сообщницам спокойный выход. Общий ущерб, нанесенный четырем супермаркетам, составил более 800 тысяч рублей.

Суд приговорил семерых виновных к колонии общего режима на сроки от 3,5 до 4,6 года.

Ранее сообщалось, что в России полицейские задержали подозреваемого в организации передвижной сим-фермы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин предложил Западу провести в Киеве эксперимент с «Орешником»

      Собчак высказалась о нарядах Путина и Пескова на прямой линии

      Студент обвинил дочь нефтяника-миллионера в совращении. Он заявил, что состоит с ней в отношениях с 14 лет

      Путин рассказал о планах построить кольцевую дорогу вокруг моря

      Машинист грузового поезда во время допроса раскрыл причину аварии в Мурманской области

      Путин рассказал о просмотре экранизаций отечественных сказок с «близкими малышами»

      Путин сравнил американский THAAD с российским «Триумфом»

      Путин пообещал сделать все для защиты Белоруссии

      Путин назвал причины продвижения ВС России

      Продажи одного вида автомобилей подскочили на 44 процента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше