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13:07, 17 декабря 2024Силовые структуры

В России полицейские задержали подозреваемого в организации передвижной сим-фермы

В Казани задержали мужчину за мошенничество и организацию передвижной сим-фермы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Ирина Волк»

В Казани задержали мужчину за мошенничество и организацию передвижной сим-фермы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, в ходе расследования уголовного дела о дистанционном хищении около 3 миллионов рублей на территории Казани был выявлен действовавший передвижной узел связи, в котором находилась сим-ферма для кражи денег у граждан. Сотрудниками полиции задержан ранее судимый за мошенничество житель Новосибирска. Он обеспечивал работу оборудования, которое подменяло зарубежные абонентские номера на российские. Для этого использовали сим-бокс, GSM-шлюз и роутеры, спрятанные в автомобильном сабвуфере. По указанию куратора мужчина приезжал в указанное место, включал на некоторое время электронику, а затем выключал и менял место.

Ранее сообщалось, что полицейские с помощью искусственного интеллекта задержали афериста за кражу данных россиян.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

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