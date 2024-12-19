В России осудили пять человек на сроки до 13 лет за хранение арсенала оружия

В Крыму пять человек получили сроки до 13 лет за схрон с оружием

В Крыму суд приговорил пять человек к срокам до 13 лет за хранение арсенала оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Они осуждены по статьям 222 и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ») УК РФ.

По данным агентства, при обысках у пяти граждан России и Украины был обнаружен крупный арсенал оружия. Было изъято пять автоматов Калашникова, три пистолета ПМ, один пистолет ТТ, восемь гранат РГД-5, пять запалов УЗРГМ, один боеприпас ВОГ и 218 патронов различного калибра.

Мелитопольский межрайонный суд приговорил обвиняемых к срокам от 11 до 13 лет колонии строгого режима и каждого к штрафу 350 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к длительным срокам восемь россиян за похищение и вымогательство.