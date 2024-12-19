В России появилась первая виртуальная улица с метавселенной

В Москве появилась первая в стране виртуальная улица Нейро

Первая виртуальная улица с метавселенной в России появилась в Москве. Она получила название Нейро и расположилась в Косом переулке. Создателями виртуального пространства стали разработчики «Яндекс Карт» вместе с художником Евгением Зубковым и Brickspacer, сообщает «Афиша Daily».

На разработку у художников ушло более 200 часов.

«Улицу Нейро можно воспринимать по-разному — как альтернативную вселенную или будущее, как видение, сон робота-доставщика, который общается с нейросетью и фантазирует себе то, о чем они с ней говорят. Поэтому на улице Нейро появляются абстрактные вещи, все эти сюрреалистичные кадры, появление черной дыры и всего остального», — рассказал Зубков.

Принявший участие в создании Нейро художник охарактеризовал свою работу как диджитал-вандализм, который можно было бы устроить и в других сервисах «Яндекса».

На столичной виртуальной улице пользователи могут встретить витязя на распутье на коне-киборге, посчитать летающих в небе котов Шредингера и увидеть других необычных персонажей. Чтобы оказаться в этом месте, нужно открыть слой панорам в «Яндекс Картах».

Ранее сообщалось, что международная группа ученых создала гаджет, который может имитировать вкусы и запахи с помощью гелей и электричества.