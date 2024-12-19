В США заявили о продолжении использования F-35 вопреки критике в адрес истребителя

Министр ВВС США Кендалл: страна не откажется от истребителя F-35 вопреки критике

США не планируют отказываться от продолжения использования истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 вопреки критике в его адрес, в частности, со стороны американского бизнесмена Илона Маска. Об этом заявил министр ВВС страны Фрэнк Кендалл в ходе семинара от Института аэрокосмических исследований имени Митчелла, передает ТАСС.

«F-35 не исчезнет. Это совершенная система, которая непрерывно модернизируется. Есть причина, по которой так много стран приобретает F-35. Это доминирующий очень-очень серьезным образом летательный аппарат поколения выше четвертого. И точка», — сказал Кендалл.