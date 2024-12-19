Завершено расследование дела против совершившего жесткую посадку в Сочи командира самолета

СК завершил расследование дела о жесткой посадке самолета в Сочи

СК завершил расследование дела в отношении командира самолета, совершившего жесткую посадку в Сочи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

В отношении командира воздушного судна завершено расследование уголовного дела по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена») УК РФ.

По данным следствия, 18 августа командир воздушного судна, летевшего из Санкт-Петербург в Сочи, перед посадкой в аэропорту назначения не произвел необходимые действия. Это привело к касанию хвостовой части самолета взлетно-посадочной полосы. Сумма ущерба составила более 600 миллионов рублей.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. На имущество обвиняемого наложен арест, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что по вине пилотов самолет с россиянами на борту прочесал хвостом землю при посадке.