Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:06, 19 декабря 2024Силовые структуры

Завершено расследование дела против совершившего жесткую посадку в Сочи командира самолета

СК завершил расследование дела о жесткой посадке самолета в Сочи
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

СК завершил расследование дела в отношении командира самолета, совершившего жесткую посадку в Сочи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

В отношении командира воздушного судна завершено расследование уголовного дела по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена») УК РФ.

По данным следствия, 18 августа командир воздушного судна, летевшего из Санкт-Петербург в Сочи, перед посадкой в аэропорту назначения не произвел необходимые действия. Это привело к касанию хвостовой части самолета взлетно-посадочной полосы. Сумма ущерба составила более 600 миллионов рублей.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. На имущество обвиняемого наложен арест, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что по вине пилотов самолет с россиянами на борту прочесал хвостом землю при посадке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы переживем». Путин подтвердил, что Россия больше не будет поставлять газ в Европу через Украину

      Путин описал обстановку в своих кабинетах

      Супругу экс-мэра российского города оставили под домашним арестом

      Капитана нефтетанкера «Волганефть-239» отправили под домашний арест

      Жильцы заплесневевшего дома пожаловались на отсутствие помощи в расселении

      Зеленский отверг существование Стамбульских соглашений

      Российский «Лесочек» представили во Вьетнаме

      Путин ответил на оскорбления иностранцев в свой адрес

      Стало известно о поведении Литвы после дисквалификации атлетки в антироссийской футболке

      Стало известно об отставке главы департамента военной контрразведки ФСБ России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше