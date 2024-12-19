Зеленский прокомментировал предложение об уменьшении численности ВСУ

Зеленский: Киев не согласен на сокращение армии по требованию Москвы

Киев не согласен на сокращение армии страны по требованию Москвы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в Брюсселе, передает «Европейская Правда».

«Лучшее [из вариантов гарантий безопасности] — это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права, в любом случае, даже на пути в НАТО», — сказал он.

При этом украинский лидер подчеркнул, что даже приглашение в НАТО не даст Киеву права уменьшить численность своих вооруженных сил, а без этого ограничение размеров армии он назвал недопустимым. Кроме того, он отметил, что одной из гарантий безопасности Украины должна стать сильная экономика, в том числе финансирование бюджетного дефицита Украины.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс будет «очень, очень сложным» вопросом на мирных переговорах с Россией. При этом он подчеркнул, что для вступления страны в блок Киеву необходимо реформировать военные институты и «укрепить демократию».