Госсекретарь США назвал условия для вступления Украины в НАТО

Блинкен назвал реформы военных институтов условием вступления Украины в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал условия для вступления Украины в Североатлантический альянс. При этом он заявил в ходе выступления на Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, что страна «будет и должна быть в НАТО».

Как указал Блинкен, в данный момент Киеву нужно продолжить «практические шаги» на пути в блок — реформировать военные институты и «укрепить демократию». Он также признал, что вопрос вступления Украины в НАТО будет «очень, очень сложным» вопросом на мирных переговорах с Россией.

До этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан допустил, что в случае, если Вашингтон перестанет помогать Украине, Киев может оказаться в ослабленном положении на переговорах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен поставить Киеву 12-15 систем противовоздушной обороны (ПВО) в качестве компенсации за отказ от приглашения в НАТО. Политик добавил, что США и Европа должны выполнить свое обещание на фоне массированных ракетных ударов России по украинской энергетической инфраструктуре.