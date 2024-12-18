В Белом доме допустили ослабление позиций Украины на переговорах

Салливан допустил ослабление позиций Украины на переговорах

Если США перестанут помогать Украине, то Киев может оказаться в ослабленном положении на переговорах, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит ТАСС.

Салливан подчеркнул, что нынешняя и будущая администрации должны обеспечить Киев необходимой помощью и продемонстрировать готовность поддерживать страну. «Если мы просто возьмем и заявим, что собираемся заключить сделку без этой детали, то Украина будет поставлена не в лучшую позицию на переговорах», — подчеркнул помощник президента.

Ранее профессор Джеффри Сакс заявил, что один звонок избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина может остановить конфликт на Украине. По его мнению, Трампу надо признать, что попытки расширения НАТО у российских границ было ошибкой.