Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:08, 18 декабря 2024Мир

В Белом доме допустили ослабление позиций Украины на переговорах

Салливан допустил ослабление позиций Украины на переговорах
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Если США перестанут помогать Украине, то Киев может оказаться в ослабленном положении на переговорах, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит ТАСС.

Салливан подчеркнул, что нынешняя и будущая администрации должны обеспечить Киев необходимой помощью и продемонстрировать готовность поддерживать страну. «Если мы просто возьмем и заявим, что собираемся заключить сделку без этой детали, то Украина будет поставлена не в лучшую позицию на переговорах», — подчеркнул помощник президента.

Ранее профессор Джеффри Сакс заявил, что один звонок избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина может остановить конфликт на Украине. По его мнению, Трампу надо признать, что попытки расширения НАТО у российских границ было ошибкой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США открестились от причастности к теракту против генерал-лейтенанта Кириллова. В России назвали молчание соучастием

      Косторная объяснила уход от Тутберидзе

      У Тимура Иванова арестовали ретроавтомобиль Packard 1942 года

      Алиев назвал вбросами публикации о планах Турции создать военную базу в Азербайджане

      Крымские десантники уничтожили танк Abrams с помощью дронов

      Россиянам дали советы по безопасному использованию браузера

      Трусы напоказ назвали трендом зимы

      Раскрыт главный фактор мужского бесплодия

      Корабль Crew-10 отправится на МКС и вернет застрявших на станции астронавтов

      Убийство инспектора МАДИ в парке Зарядье квалифицировали как теракт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше