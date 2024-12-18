В США рассказали о способном завершить конфликт на Украине звонке

Сакс: конфликт на Украине может закончить один звонок Путина и Трампа

Один звонок избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина может остановить конфликт на Украине, заявил профессор Джеффри Сакс. Его слова передает ТАСС.

По мнению Сакса, Трампу нужно сказать Путину: «предпринимаемые на протяжении 30 лет попытки расширить НАТО на территорию Украины и Грузии были нелепой, недопустимой и ненужной провокацией, и она привела нас к такому положению дел. Я против этого. Я заявлю это публично, мы покончим с этим авантюризмом, и вы прекратите боевые действия сегодня».

Именно это положит конец конфликту. Профессор отметил, что еще нужно будет обсудить отдельные детали соглашения, но активная фаза боевых действий закончится.

Ранее политолог Фрэнсис Фукуяма заявил, что Трамп предпримет попытку урегулировать конфликт на Украине за счет интересов Киева. «Украинцы дают понять, что согласятся уступить часть своей территории в пользу России в обмен на членство в НАТО», --рассказал исследователь.