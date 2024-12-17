В США рассказали о планах Трампа урегулировать конфликт за счет Украины

Фукуяма: Трамп предпримет попытку урегулировать конфликт за счет интересов Киева

Избранный президент США Дональд Трамп предпримет попытку урегулировать конфликт на Украине за счет интересов Киева. Об этом заявил американский политолог Фрэнсис Фукуяма в интервью журналу Le Point.

«Трамп пообещал, что достигнет мирного соглашения. Это неизбежно произойдет за счет Украины. (...) Украинцы дают понять, что согласятся уступить часть своей территории в пользу России в обмен на членство в НАТО», — рассказал исследователь.

В частности, он указал, что власти Украины потребуют гарантий присоединения к НАТО в обмен на согласие уступить территории. Однако он подчеркнул, что европейские политики не будут готовы пойти на этот шаг, так как это потребует взять на себя новые обязательства по военной помощи. Кроме того, Фукуяма предположил, что Трамп относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с презрением.

Ранее Фукуяма заявил, что Украина больше всех проиграла от прихода Трампа к власти. Он напомнил, как избранный американский президент в частном порядке грозился выйти из НАТО и добавил, что политик может «серьезно ослабить альянс, не выполнив условия о гарантии взаимной обороны по статье 5».