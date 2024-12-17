Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:48, 17 декабря 2024Мир

В США рассказали о планах Трампа урегулировать конфликт за счет Украины

Фукуяма: Трамп предпримет попытку урегулировать конфликт за счет интересов Киева
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп предпримет попытку урегулировать конфликт на Украине за счет интересов Киева. Об этом заявил американский политолог Фрэнсис Фукуяма в интервью журналу Le Point.

«Трамп пообещал, что достигнет мирного соглашения. Это неизбежно произойдет за счет Украины. (...) Украинцы дают понять, что согласятся уступить часть своей территории в пользу России в обмен на членство в НАТО», — рассказал исследователь.

В частности, он указал, что власти Украины потребуют гарантий присоединения к НАТО в обмен на согласие уступить территории. Однако он подчеркнул, что европейские политики не будут готовы пойти на этот шаг, так как это потребует взять на себя новые обязательства по военной помощи. Кроме того, Фукуяма предположил, что Трамп относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с презрением.

Ранее Фукуяма заявил, что Украина больше всех проиграла от прихода Трампа к власти. Он напомнил, как избранный американский президент в частном порядке грозился выйти из НАТО и добавил, что политик может «серьезно ослабить альянс, не выполнив условия о гарантии взаимной обороны по статье 5».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи выяснили, как бывший замминистра обороны России скрывал огромные взятки. Что известно о его семейной схеме?

      В Раде потребовали лишить мест депутатов партии Бойко после его допроса в СБУ

      Депутат Госдумы раскрыл результаты проверки его машины на взрывчатку

      Предсказана реакция НАТО на требование Киева компенсировать отказ от приглашения в альянс

      Раскрыта личность единственного выжившего после подрыва генерала Российской армии

      В России ужесточили правила работы маркетплейсов

      В США рассказали о планах Трампа урегулировать конфликт за счет Украины

      Установлен арендатор заснявшего момент подрыва генерала Кириллова каршеринга

      Кадыров рассказал о встрече с помощником Путина в Москве

      Россиян предупредили о подъеме цен на аренду жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше