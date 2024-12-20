42-летняя Светлана Лобода снялась в облегающей спортивной форме

42-летняя певица Светлана Лобода снялась в облегающих шортах и бра-топе

Украинская певица Светлана Лобода снялась в облегающей спортивной форме. Соответствующие публикации появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,8 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница предстала перед камерой, лежа на коврике для фитнеса в пустом спортивном зале с панорамными окнами с видом на зеленые насаждения. Она позировала, приставив ладони к голове и вытянув носки.

При этом знаменитость надела черный бра-топ на тонких бретелях и ярко-розовые шорты с завышенной талией, которые подчеркивали ее стройную фигуру.

Ранее в декабре бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева показала фото без штанов.