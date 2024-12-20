43-летняя Джессика Альба удивила фанатов внешностью без макияжа

Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба показала естественную внешность и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя звезда «Фантастической четверки» и «Города грехов» поделилась снимком, на котором запечатлела себяв наряде с тонкими завязками на шее. На размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы уложены назад.

Поклонники оценили красоту знаменитости в комментариях под постом. «Как можно быть такой красивой?», «Шикарно выглядишь», «Ты — мое вдохновение», «Красотка, как и всегда», «Невероятно красива», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Джессика Альба попала в объектив папарацци в купальнике на отдыхе. Тогда уличные фотографы запечатлели на пляже в Мексике.