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11:28, 3 декабря 2024Ценности

43-летняя Джессика Альба попала в объектив папарацци в купальнике на отдыхе

Актрису Джессику Альбу запечатлели в черном купальнике в Мексике
Екатерина Ештокина
Джессика Альба

Джессика Альба. Фото: HEM / BACKGRID / Legion-Media

Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба попала в объектив папарацци в купальнике на отдыхе. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

43-летнюю знаменитость запечатлели на фоне белого песка в черном плавательном костюме, состоящем из бюстгальтера-бандо и плавок. Поверх наряда звезда надела прозрачный кардиган. При этом она продемонстрировала фигуру с целлюлитом на животе.

В качестве аксессуаров Альба выбрала широкую соломенную шляпу и солнцезащитные очки. Известно, что она отдыхает в Мексике.

В июле Джессика Альба станцевала в бикини на камеру. Звезда «Фантастической четверки» записала в сторис видео, где предстала в купальнике черного цвета.

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