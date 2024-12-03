43-летняя Джессика Альба попала в объектив папарацци в купальнике на отдыхе

Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба попала в объектив папарацци в купальнике на отдыхе. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.
43-летнюю знаменитость запечатлели на фоне белого песка в черном плавательном костюме, состоящем из бюстгальтера-бандо и плавок. Поверх наряда звезда надела прозрачный кардиган. При этом она продемонстрировала фигуру с целлюлитом на животе.
В качестве аксессуаров Альба выбрала широкую соломенную шляпу и солнцезащитные очки. Известно, что она отдыхает в Мексике.
В июле Джессика Альба станцевала в бикини на камеру. Звезда «Фантастической четверки» записала в сторис видео, где предстала в купальнике черного цвета.