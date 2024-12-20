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10:21, 20 декабря 2024Ценности

56-летняя Светлана Бондарчук снялась в откровенных нарядах на отдыхе

56-летняя Светлана Бондарчук снялась в розовом бикини на Мальдивах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @a030aa

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук снялась в откровенных нарядах во время отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из кадров 56-летняя знаменитость позировала в полный рост, прогуливаясь по пляжу в розовом бикини и разноцветном парео на бедрах. Кроме того, она примерила прозрачное белое платье с кружевом в сочетании с желтой бейсболкой.

В то же время Бондарчук предстала перед камерой в облегающем черном макси-платье с разрезом до бедра. «Хорошо, что взяла много красивых платьев и купальников — все пригодилось», — указала она в подписи.

Ранее в декабре российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала откровенное фото в халате без бюстгальтера.

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