80-летний россиянин пытался перебежать пути перед поездом и оказался сбит

В Красноярске пенсионер пытался перебежать пути перед поездом и оказался сбит

В Красноярске 80-летний пенсионер пытался перебежать железнодорожные пути на станции «Бугач» перед приближающимся поездом и оказался сбит. Россиянина спасти не удалось, сообщил региональный портал Ngs24.ru.

По сведениям издания, все произошло накануне вечером, 19 декабря. Сотрудники полиции начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

Жителям Красноярского края напомнили, что переходить пути перед поездом ни в коем случае нельзя, даже если состав еще далеко. «Это ошибка. Человек физически не может определить, как быстро подъедет поезд», — подчеркнули в транспортной полиции.

Ранее в поселке Парголово в Выборгском районе Санкт-Петербурга поезд насмерть сбил табун лошадей. Местные пояснили, что скакуны попали под железнодорожный состав неподалеку от здания вокзала.