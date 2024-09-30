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14:00, 30 сентября 2024Россия

В российском городе поезд насмерть сбил лошадей

В петербургском Парголово поезд насмерть сбил табун лошадей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В поселке Парголово в Выборгском районе Санкт-Петербурга поезд насмерть сбил табун лошадей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, животные оказались на пути грузового состава. На расписание железнодорожного транспорта случившееся не повлияло.

Жители Парголово отметили, что лошади попали под поезд возле здания вокзала. В округе много конюшен. Из каких были эти животные — пока выяснить не удалось.

До этого стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) конь ударил шестилетнего мальчика. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Еще раньше в центре Махачкалы Мercedes сбил выбежавшую на дорогу лошадь. Водитель иномарки не пострадал.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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