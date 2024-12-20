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17:59, 20 декабря 2024Наука и техника

Арктика оказалась теплее около 100 тысяч лет назад

Climate of the Past: Арктика оказалась теплее около 100 тысяч лет назад
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nina B / Shutterstock / Fotodom  

Ученые из Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца в Германии изучили геологические данные Арктики и обнаружили, что 115-130 тысяч лет назад лето в Арктической Сибири во время последнего межледниковья было на 10 градусов Цельсия теплее, чем сегодня. Исследование опубликовано в журнале Climate of the Past.

Специалисты проанализировали ландшафты регионов вечной мерзлоты, где почва остается замороженной не менее двух лет. Основное внимание уделялось термокарстовой топографии — впадинам и буграм, которые образуются при таянии вечной мерзлоты, богатой льдом. Такие изменения ландшафта приводят к образованию термокарстовых озер, отражающих динамику климата прошлого.

Для анализа исследователи пробурили керны осадочных пород вдоль побережья пролива Дмитрия Лаптева в Сибири в период с 1999 по 2014 год. Эти керны содержали чередующиеся слои торфа, глин и илов, сохранивших растительный и животный материалы. Ученые использовали окаменелости растений (пыльцу, листья, стебли), насекомых (жуков и мошек), а также ракообразных и моллюсков для реконструкции древних экосистем и климата.

Оказалось, что в начале последнего межледниковья доминировали степи и тундро-степи, а в его разгаре появились березовые и лиственничные леса, простиравшиеся на 270 километров севернее современной границы лесов. Ископаемый материал указал на значительное потепление: средние температуры самого теплого месяца достигали 15 градусов Цельсия, а летнее потепление на 10 градусов Цельсия превышало текущие показатели. Минимальные зимние температуры были на уровне минус 38 градусов Цельсия, что сопоставимо с современными значениями около минус 34 градусов Цельсия.

Исследователи отметили, что опыт последнего межледниковья важен для понимания реакции Земли на глобальное потепление. Современное таяние вечной мерзлоты и сокращение морского льда уже фиксируются, подчеркивая необходимость дальнейших исследований.

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