Минобороны России заявило о взятии под контроль села Успеновка ДНР

Российская армия заняла село Успеновка Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли подразделения« Южной» группировки российских войск. Кроме того, за неделю с 14 по 20 декабря военные установили контроль над Анновкой, Веселым Гаем, Елизаветовкой и Трудовым. Нанесено поражение 13 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригаде морской пехоты и трем бригадам теробороны.

По данным Минобороны, за неделю Киев потерял в зоне ответственности группировки свыше 2365 военнослужащих, танк, 20 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, пять бронетранспортеров, в том числе Stryker и три М113 производства США, а также 12 других боевых бронемашин. Уничтожены пять складов с боеприпасами.

Ранее ведомство сообщило о взятии под контроль поселка Зеленовка и села Новый Комар ДНР. Населенные пункты заняли подразделения российской группировки войск «Восток».