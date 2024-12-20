Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:25, 20 декабря 2024Россия

Армия России заняла населенный пункт в зоне СВО

Минобороны России заявило о взятии под контроль села Успеновка ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия заняла село Успеновка Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли подразделения« Южной» группировки российских войск. Кроме того, за неделю с 14 по 20 декабря военные установили контроль над Анновкой, Веселым Гаем, Елизаветовкой и Трудовым. Нанесено поражение 13 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригаде морской пехоты и трем бригадам теробороны.

По данным Минобороны, за неделю Киев потерял в зоне ответственности группировки свыше 2365 военнослужащих, танк, 20 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, пять бронетранспортеров, в том числе Stryker и три М113 производства США, а также 12 других боевых бронемашин. Уничтожены пять складов с боеприпасами.

Ранее ведомство сообщило о взятии под контроль поселка Зеленовка и села Новый Комар ДНР. Населенные пункты заняли подразделения российской группировки войск «Восток».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия раскрыла подробности массированного удара по объектам в Киеве. Что стало целью?

      Москвичам пообещали ледяные корки

      Superjet-100 приземлился в российском аэропорту с поврежденными двигателями

      В Москве захотели разработать справочник для мигрантов

      В Финляндии захотели вернуть беженцев на Украину

      Древний Марс сгенерировал водоносные горизонты

      Песков рассказал о работе над демографией после завершения Года семьи

      В России выступили за роспуск разрешившего многоженство Духовного управления мусульман

      В Кремле прокомментировали удар по пункту управления СБУ в Киеве

      Орбан предложил помолиться за Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше