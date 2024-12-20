Артемий Лебедев назвал Москву новым витком цивилизации по сравнению с Киевом

Блогер Лебедев заявил, что Москва более развита, чем Киев

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что Москва опережает по развитию столицу Украины — Киев. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По словам Лебедева, для тех, кто долго не приезжал в Москву, большим удивлением станут произошедшие в российской столице изменения. Дизайнер назвал Москву интересным и живым городом.

Он также добавил, что хотел бы сделать программу, в которой привозил бы в столицу России киевлян и следил бы за их реакцией. «По сравнению с тем, что происходит сейчас в Киеве, конечно, Москва — это абсолютно новая планета и абсолютно новый виток цивилизации, которая на 100 лет опережает столицу Украины», — заключил Лебедев.

Ранее блогер назвал преимущество Москвы перед Мальдивами. По его мнению, в ресторанах российской столицы еда вкуснее, чем в заведениях на популярном курорте.