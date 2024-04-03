Артемий Лебедев назвал преимущество Москвы перед популярным курортом

Артемий Лебедев заявил, что еда в ресторанах Москвы вкуснее, чем на Мальдивах

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что еда в ресторанах Москвы вкуснее, чем на Мальдивах. Преимущество столицы России перед популярным курортом он назвал в своем обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев отметил, что отели на Мальдивах активно рекламируют свою кухню и шеф-поваров. «Но я все те несколько дней, что там завтракал, обедал и ужинал, ловил себя на мысли о том, что в Москве уже стало гораздо вкуснее. Я просто тупо сидел и скучал по московской еде, настолько она выросла невероятно в своем уровне», — рассказал он. При этом дизайнер указал, что отдыхал на Мальдивах в «не самом плохом отеле».

Ранее Артемий Лебедев раскрыл минус российского менталитета. По мнению блогера, россияне слишком волнуются о том, что о них думают в Европе.

Перед этим дизайнер рассказал о преимуществе России перед США. Лебедев заявил, что в Соединенных Штатах не убирают снег.