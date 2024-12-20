Беспилотники ВСУ атаковали российский регион

В Белгородской области беспилотники атаковали автомобили

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Целью по меньшей мере одной из атак стал грузовой автомобиль — он был поврежден FPV-дроном. Второй беспилотник врезался в дорожное полотно и сдетонировал — повреждения получил легковой автомобиль.

По предварительным данным, в результате обеих атак никто не пострадал.

Белгородская область остается одним из наиболее подверженных украинским атакам регионов России. Украинские войска ударили по региону даже во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.