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13:15, 20 декабря 2024Россия

Беспилотники ВСУ атаковали российский регион

В Белгородской области беспилотники атаковали автомобили
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Целью по меньшей мере одной из атак стал грузовой автомобиль — он был поврежден FPV-дроном. Второй беспилотник врезался в дорожное полотно и сдетонировал — повреждения получил легковой автомобиль.

По предварительным данным, в результате обеих атак никто не пострадал.

Белгородская область остается одним из наиболее подверженных украинским атакам регионов России. Украинские войска ударили по региону даже во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

ЖЗЛ
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