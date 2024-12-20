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11:48, 20 декабря 2024Силовые структуры

Черногория экстрадирует в РФ Станислава Рубцова за мошенничество на 25 миллионов рублей

Станислава Рубцова экстрадируют в Россию за мошенничество на 25 миллионов рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Генеральной прокуратуры России

Черногория экстрадирует в Россию Станислава Рубцова за мошенничество на 25 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Ему предъявлено обвинение по статье 159 («Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах») УК РФ.

По данным ведомства, в период с 2017 по 2021 год Рубцов путем обмана похитил деньги и имущество на сумму более 25 миллионов рублей. Затем он скрылся от правоохранительных органов. В июле этого года по поручению Генпрокуратуры России был объявлен в международный розыск.

В сентябре Рубцов задержан на территории Черногории. При тесном взаимодействии с зарубежными коллегами удалось прийти к соглашению о его экстрадиции. В сопровождении сотрудников ФСИН России и Интерпола обвиняемый будет доставлен в Москву транзитом через Турецкую Республику.

Ранее сообщалось, что Колумбия экстрадировала в Россию Рамиреза Муноза за контрабанду наркотиков.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

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