Контрабандиста наркотиков Рамиреза Муноза экстрадировали из Колумбии

Колумбия экстрадировала в Россию Рамиреза Муноза за контрабанду наркотиков. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в мае 2016 года Рамирез Муноз со своими сообщниками организовал самолетами доставку кокаина из Колумбии в Россию. Общий вес наркотического вещества составил более 3,2 килограмма, он был спрятан в двух посылках.

В ноябре 2017 года его объявили в международный розыск и по каналам Интерпола был задержан на территории Республики Колумбия. Удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры России, зарубежные партнеры организовали процедуру экстрадиции. В международном аэропорту Эль-Дорадо города Богота его передали российским силовикам для доставки в Москву.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в хищении у банка 150 миллионов рублей экстрадируют из ОАЭ в Россию.