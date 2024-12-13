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07:12, 13 декабря 2024Силовые структуры

Колумбия экстрадировала в Россию Рамиреза Муноза за контрабанду наркотиков

Контрабандиста наркотиков Рамиреза Муноза экстрадировали из Колумбии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Колумбия экстрадировала в Россию Рамиреза Муноза за контрабанду наркотиков. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в мае 2016 года Рамирез Муноз со своими сообщниками организовал самолетами доставку кокаина из Колумбии в Россию. Общий вес наркотического вещества составил более 3,2 килограмма, он был спрятан в двух посылках.

В ноябре 2017 года его объявили в международный розыск и по каналам Интерпола был задержан на территории Республики Колумбия. Удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры России, зарубежные партнеры организовали процедуру экстрадиции. В международном аэропорту Эль-Дорадо города Богота его передали российским силовикам для доставки в Москву.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в хищении у банка 150 миллионов рублей экстрадируют из ОАЭ в Россию.

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