«Дом-2» выставили на продажу в Подмосковье за 690 млн рублей

В Подмосковье выставили на продажу участок, на котором в прошлом проходили съемки нашумевшего реалити-шоу «Дом-2». Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Объект располагается в поселке Лобаново городского округа Домодедово. Его площадь составляет 1,26 тысячи соток, а стоимость — 690 миллионов рублей.

Участок имеет выход на берег реки Истра, собственный лес и сельхозугодья. В объявлении о продаже отмечается, что именно здесь свой путь начинали Oльгa Бузoва, Ксения Бopoдинa, Инcтаcамка и другие российские звезды.

Ранее телеведущая Ольга Бузова потребовала у ТНТ дом за участие в «Доме-2». Она отметила, что некогда была самой популярной участницей шоу и, кроме того, сотрудничает с телеканалом уже 20 лет.