Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:57, 20 декабря 2024Экономика

«Дом-2» выставили на продажу

«Дом-2» выставили на продажу в Подмосковье за 690 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алешковский Митя / ТАСС

В Подмосковье выставили на продажу участок, на котором в прошлом проходили съемки нашумевшего реалити-шоу «Дом-2». Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Объект располагается в поселке Лобаново городского округа Домодедово. Его площадь составляет 1,26 тысячи соток, а стоимость — 690 миллионов рублей.

Участок имеет выход на берег реки Истра, собственный лес и сельхозугодья. В объявлении о продаже отмечается, что именно здесь свой путь начинали Oльгa Бузoва, Ксения Бopoдинa, Инcтаcамка и другие российские звезды.

Ранее телеведущая Ольга Бузова потребовала у ТНТ дом за участие в «Доме-2». Она отметила, что некогда была самой популярной участницей шоу и, кроме того, сотрудничает с телеканалом уже 20 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия раскрыла подробности массированного удара по объектам в Киеве. Что стало целью?

      Новый носитель «Цирконов» прошел испытания

      Школьница пыталась поджечь здание администрации в российском регионе и попалась

      Президент Германии захотел распустить бундестаг

      В Грузии заявили о намерении внести изменения в закон об иноагентах

      В Кремле оценили риски санкций G7 против российской нефтянки

      В России высказались о возможной альтернативе ядерного оружия

      Инициативу обязать магазины организовывать «полки добра» оценили

      Центробанк остановил цикл повышения ключевой ставки

      Диетолог предостерегла от хранения некоторых продуктов в холодильнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше