Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:04, 20 декабря 2024Экономика

Доставка товаров из Китая резко подорожает в январе

ГК «ЕТЕ»: доставка грузов из КНР в Россию в январе подорожает на 5-10 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sheng Li / Reuters

Стоимость доставки грузов из Китая в Россию уже в январе, за две-три недели до китайского Нового года, который празднуют 29 числа, вырастет на 5-10 процентов. Об этом в комментарии РИА Новости рассказали в международном экспедиторе ГК «ЕТЕ».

Цены вырастут как для физических, так и для юридических лиц и сохранятся на таком уровне до конца марта, если только не возникнет новых серьезных факторов для ее повышения.

На европейском направлении, по оценке компании, стоимость услуг будет расти до нового года. При этом ждать какого-то снижения себестоимости перевозок не стоит, но импортеры и экспортеры могут внимательнее присмотреться к региональным трендам, чтобы оптимизировать расходы.

Директор по логистике ЕТЕ Евгений Школьный объяснил, что логистическая отрасль сталкивается с дефицитом кадров из-за ухода людей в другие сферы и подвижного состава, «бутылочными горлышками» на пограничных переходах, а также с глобальной инфляцией. При этом спрос на финансовую логистику вырастет, что повлияет и на все грузоперевозки.

Ранее участники рынка спрогнозировали, что в следующем году тарифы на грузоперевозки в России поднимутся на 20 процентов, то есть начнут расти в два раза быстрее, чем в уходящем.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия раскрыла подробности массированного удара по объектам в Киеве. Что стало целью?

      Хирург раскрыл многомиллионную стоимость пластики Марии Погребняк

      Новый носитель «Цирконов» прошел испытания

      Школьница пыталась поджечь здание администрации в российском регионе и попалась

      Президент Германии захотел распустить бундестаг

      В Грузии заявили о намерении внести изменения в закон об иноагентах

      В Кремле оценили риски санкций G7 против российской нефтянки

      В России высказались о возможной альтернативе ядерного оружия

      Инициативу обязать магазины организовывать «полки добра» оценили

      Центробанк остановил цикл повышения ключевой ставки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше