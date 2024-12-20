Доставка товаров из Китая резко подорожает в январе

ГК «ЕТЕ»: доставка грузов из КНР в Россию в январе подорожает на 5-10 процентов

Стоимость доставки грузов из Китая в Россию уже в январе, за две-три недели до китайского Нового года, который празднуют 29 числа, вырастет на 5-10 процентов. Об этом в комментарии РИА Новости рассказали в международном экспедиторе ГК «ЕТЕ».

Цены вырастут как для физических, так и для юридических лиц и сохранятся на таком уровне до конца марта, если только не возникнет новых серьезных факторов для ее повышения.

На европейском направлении, по оценке компании, стоимость услуг будет расти до нового года. При этом ждать какого-то снижения себестоимости перевозок не стоит, но импортеры и экспортеры могут внимательнее присмотреться к региональным трендам, чтобы оптимизировать расходы.

Директор по логистике ЕТЕ Евгений Школьный объяснил, что логистическая отрасль сталкивается с дефицитом кадров из-за ухода людей в другие сферы и подвижного состава, «бутылочными горлышками» на пограничных переходах, а также с глобальной инфляцией. При этом спрос на финансовую логистику вырастет, что повлияет и на все грузоперевозки.

Ранее участники рынка спрогнозировали, что в следующем году тарифы на грузоперевозки в России поднимутся на 20 процентов, то есть начнут расти в два раза быстрее, чем в уходящем.