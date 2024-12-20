Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:59, 20 декабря 2024Силовые структуры

Два россиянина избили в метро мужчину из-за просьбы освободить проход и попали под статью

В Москве поймали 2 братьев из Нижегородской области, избивших мужчину в метро
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве задержаны два россиянина, которые в метро на эскалаторе избили 29-летнего жителя столицы из-за просьбы освободить одну сторону для прохода. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным правоохранителей, фигурантам 50 лет и 41 год. Они родные братья из Нижегородской области. ЧП произошло на эскалаторе, расположенном на станции метро «Комсомольская». Там пострадавший поднимался пешком и попросил впереди стоящих мужчин освободить одну сторону для прохода. В ответ на это старший брат ударил его по голове. Затем в вестибюле станции его брат тоже принялся избивать потерпевшего. После оба злоумышленника скрылись. Москвич обратился в полицию. После осмотра правоохранителей его направили в больницу. Там врачи диагностировали у него ушиб головы и растяжение шейного отдела позвоночника. Силовики установили личность нападавших. Их задержали по месту фактического проживания в Нижегородской области.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в московском метро мужчина набросился на пассажира из-за неверно понятой фразы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Русскому миру объявлена война». Путин заявил о новой угрозе

      Несколько банкоматов в Москве подожгли по указке мошенников из украинских кол-центров

      Российского теннисиста дисквалифицировали на два года за употребление мельдония

      Орбан призвал к терпению по вопросу вето на продление санкций против РФ

      Белый дом предупредил о неминуемой приостановке работы правительства

      Силы ПВО сбили четыре беспилотника над тремя российскими регионами

      Сын арестованного в Азербайджане экс-министра Карабаха поблагодарил Путина за поддержку

      Мужчинам указали на первые признаки проблем с потенцией

      Россиянка сообщила мужу о разводе и получила удар ножом

      Пожилую женщину арестовали после жуткой находки в машине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше