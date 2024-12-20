Два россиянина избили в метро мужчину из-за просьбы освободить проход и попали под статью

В Москве поймали 2 братьев из Нижегородской области, избивших мужчину в метро

В Москве задержаны два россиянина, которые в метро на эскалаторе избили 29-летнего жителя столицы из-за просьбы освободить одну сторону для прохода. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным правоохранителей, фигурантам 50 лет и 41 год. Они родные братья из Нижегородской области. ЧП произошло на эскалаторе, расположенном на станции метро «Комсомольская». Там пострадавший поднимался пешком и попросил впереди стоящих мужчин освободить одну сторону для прохода. В ответ на это старший брат ударил его по голове. Затем в вестибюле станции его брат тоже принялся избивать потерпевшего. После оба злоумышленника скрылись. Москвич обратился в полицию. После осмотра правоохранителей его направили в больницу. Там врачи диагностировали у него ушиб головы и растяжение шейного отдела позвоночника. Силовики установили личность нападавших. Их задержали по месту фактического проживания в Нижегородской области.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в московском метро мужчина набросился на пассажира из-за неверно понятой фразы.