В московском метро мужчина в наушниках избил пассажира из-за неверно понятой фразы

В метро Москвы мужчина в наушниках избил пассажира, не расслышав его слова

В московском метро мужчина набросился на пассажира из-за неверно понятой фразы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, на станции метро агрессивный мужчина дважды ударил пассажира кулаком в лицо из-за того, что не расслышал сказанную им фразу. Ему показалось, что оппонент хочет проявить агрессию, и он набросился первым. При этом оба были в наушниках.

Потерпевшему потребовалась медицинская помощь. Возбуждено дело по статье 116 («Побои») УК РФ.

Ранее в московском метро задержали мужчину, который размахивал кухонным ножом после просьбы потушить сигарету.