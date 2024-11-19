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13:18, 19 ноября 2024Силовые структуры

В московском метро мужчина в наушниках избил пассажира из-за неверно понятой фразы

В метро Москвы мужчина в наушниках избил пассажира, не расслышав его слова
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

В московском метро мужчина набросился на пассажира из-за неверно понятой фразы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, на станции метро агрессивный мужчина дважды ударил пассажира кулаком в лицо из-за того, что не расслышал сказанную им фразу. Ему показалось, что оппонент хочет проявить агрессию, и он набросился первым. При этом оба были в наушниках.

Потерпевшему потребовалась медицинская помощь. Возбуждено дело по статье 116 («Побои») УК РФ.

Ранее в московском метро задержали мужчину, который размахивал кухонным ножом после просьбы потушить сигарету.

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